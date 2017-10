JUAN MABROMATA / AFP

O centroavante Ariel Nahuelpán concedeu entrevista ao jornal Expresso, de Guayaquil, para falar sobre a decisão contra o Grêmio. Na matéria com a manchete “Daria tudo para ganhar a Libertadores”, o ex-jogador do Inter disse que as lesões musculares atrapalharam a sua temporada com o Barcelona-EQU.

Na véspera da partida desta quarta-feira (25), Ariel disse que ficará “louco” se fizer gol e comentou que preferiria enfrentar o Lanús em uma final de Libertadores, caso superem a equipe de Renato Portaluppi.

— Se fizer um gol, ficarei louco (risos). Falava com pessoas do clube nos últimos dias e me comentaram sobre o volume da venda de ingressos. O estádio estará cheio. Será uma loucura. Entrar em campo será espetacular, estou me preparando para isso. Ninguém sabe quando terá uma oportunidade de jogar algo tão importante. É como um sonho de criança — disse o centroavante, que fez quatro gols em 21 partidas no ano.

Sobre as dificuldades de jogar durante o ano, Ariel disse que as lesões musculares atrapalharam sua evolução na temporada. Com a titularidade garantida nesta quarta-feira pela suspensão de Jhonatan Álvez, o centroavante garantiu que está pronto para aproveitar sua oportunidade contra o Grêmio.

— Estou muito forte mentalmente. A ideia agora é ter uma sequência de partidas, que é o mais importante para ter regularidade. Assim que fizer um gol espero que tudo melhore. Agora me chegaram as oportunidades, então estou muito contente.

Questionado sobre qual adversário prefere enfrentar na final da Libertadores, caso eliminem o Grêmio, Ariel disse que gostaria de ter o Lanús como rival.