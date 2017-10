Sei e todos sabemos que os jogos do Campeonato brasileiro são importantes. No entanto, para manter a minha coerência, preciso dizer que no momento atual para o Grêmio, eles têm relativa importância. Isso não significa e também tenho dito e escrito, que devemos desprezar as partidas desse Brasileirão. Nesse rumo penso que o Grêmio vai enfrentar o Coritiba, na capital paranaense, com o que tem de melhor, em nível de atletas. Sem contar, claro, com aqueles que transmitam algum risco de lesão, cientificamente comprovada através de exames que previnem essas dificuldades.