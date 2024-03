Primeira competição oficial da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), a Copa Abertura Feminina abre o calendário da entidade em 2024. O torneio será no domingo (24), sediado em Cruz Alta, com a participação de quatro equipes: as anfitriãs do Boa Parada; Celemaster, de Uruguaiana; Palestra, de Erechim; e Faculdade Sogipa, de Porto Alegre.