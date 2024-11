O Inter abriu vantagem nas semifinais do Gauchão Feminino, ao vencer o Juventude por 2 a 1, neste domingo (10), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. As Gurias Coloradas venceram com gols de Julieta Morales e Belén Aquino. Emmily Karla descontou para o Alviverde.