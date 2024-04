Após o triunfo no Gre-Nal, as Gurias Gremistas buscarão embalar no Brasileirão Feminino diante do Bragantino, nesta segunda-feira (22), em Santana de Parnaíba. Se vencer o rival paulista na partida que se inicia às 17h, o Tricolor pode entrar no G-4 da competição pela primeira vez.