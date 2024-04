O Brasil estreou com o pé direito no Sul-Americano Feminino sub-20. Na noite desta sexta-feira (12), a seleção brasileira goleou o Chile por 5 a 1 na rodada de abertura, no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil. Os gols foram de Nath Vendito, Duda Mineira, Ana Flávia, Carol e Gisele — atacante do Grêmio. As chilenas descontaram com Nicole Galloso.