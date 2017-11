Flamengo vai passar dos 80 jogos no ano NELSON PEREZ / FLUMINENSE F.C.

Nenhum time, entre os 12 maiores do futebol brasileiro, pode reclamar mais que o Flamengo sobre excesso de jogos em 2017. Em 10 meses no ano, a equipe carioca entrou em campo 72 vezes por seis competições diferentes: Estadual, Primeira Liga, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.

Já garantido nas semifinais da Sul-Americana e com mais sete rodadas pelo Brasileirão, o Flamengo já tem no mínimo, 81 partidas no ano. Entre os times da Série A, o Sport é o que mais fez jogos oficiais no ano: 74. Mas agora, ele só tem o Brasileirão e também atingirá 81 no ano. O Flamengo pode chegar a 83, caso passe pelo Júnior de Barranquilla e chegue a final da Copa Sul-Americana.

Veja lista de jogos oficiais dos times das Séries A em 2017

74 - Sport

72 - Flamengo

70 - Chapecoense

68 - Grêmio e Fluminense

67 - Cruzeiro

66 - Atlético-MG

65 - Botafogo

64 - Atlético-PR

63 - Corinthians

61 - Bahia e Vitória

59 - Palmeiras e Santos

57 - São Paulo e Ponte Preta

56 - Avaí

53 - Vasco

50 - Coritiba

49 - Atlético-GO

*sem contar os amistosos

Grêmio pode chegar a 79 jogos oficiais no ano

Além dos sete jogos pelo Brasileiro e das duas finais da Libertadores, o Grêmio pode chegar a mais duas partidas no Mundial de Clubes em dezembro. Para isto acontecer, terá que vencer o Lanús (ARG) na decisão continental. Com isto, o tricolor gaúcho chegaria a 79 partidas em 2017

Grêmio, de Arthur, não irá superar o Flamengo em número de jogos em 2017 Félix Zucco / Agencia RBS

Na Série B, dupla do interior gaúcho foi a que menos jogou

Entre os 20 times da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o ABC de Natal é o que mais entrou em campo na temporada: 62 vezes. O Inter vem logo atrás com 61. Já Juventude de Caxias do Sul e Brasil de Pelotas são os times que menos atuaram na temporada: apenas 46 partidas.

ABC de Natal ( de branco) é quem mais jogou entre os times da Série B Frankie Marcone / Futura Press

Veja lista de jogos oficiais dos times das Séries B em 2017