Atravessando um dos momentos mais especiais de sua carreira com a caminhada do Peru até a repescagem para a Copa do Mundo da Rússia de 2018, o atacante Paolo Guerrero enfrenta pelo Flamengo, por outro lado, um jejum de um mês sem balançar as redes pelo clube. Apesar do tempo sem deixar a sua marcar, o jogador está em boa fase e é a principal arma ofensiva do Fla para o jogo contra o Bahia, da próxima quinta-feira (19), na Ilha.