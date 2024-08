Um levantamento feito por GZH encontrou 527 vagas em aberto nesta semana (veja abaixo) no Banco de Oportunidades de Canoas. As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).