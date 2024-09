As práticas da educação que incentivam o empreendedorismo; assista

O novo episódio do podcast Educação do Amanhã, aborda o papel das universidades no estímulo ao empreendedorismo e como elas podem ser motores para o surgimento de novas empresas. A conversa contou com a presença do Bruno Bittencourt, professor da Escola de Gestão e Negócios da Unisinos, e Felipe Leão, empresário e ex-aluno da instituição. Ambos compartilharam suas trajetórias, destacando como a mentalidade empreendedora foi moldada durante suas experiências acadêmicas, mostrando que o empreendedorismo não é apenas sobre montar negócios, mas sobre resolver problemas e desenvolver novas ideias.