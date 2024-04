Dados recentes do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) destacam que metade dos alunos no Brasil obtiveram nível dois ou mais em leitura. Apesar de o dado mostrar uma melhora no desempenho dos estudantes em comparação com avaliações anteriores, o percentual ainda fica abaixo da média mundial (74%), apurada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).