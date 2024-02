O que era um sentimento ruim virou inspiração. O resultado do trabalho de Milena Farias, 24 anos, agora a levará para a Suíça, em março, para ser premiada. Moradora de Morro Reuter, no Vale do Sinos, a jovem receberá um troféu em Genebra pela publicação do seu e-book de poesias chamado A Ansiedade É Uma Companheira Cruel, em que ela expressa seus pensamentos sobre o tema.