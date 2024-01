A educação no Estado receberá cerca de R$ 30 milhões por meio de emendas parlamentares da bancada gaúcha no Congresso. O número representa 9,1% dos R$ 328,8 milhões destinados para 17 projetos no Estado. Um dos destaques será o repasse de R$ 4,2 milhões à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para reforma do Salão Nobre da Faculdade de Direito, que está interditado desde 2019 por problemas na estrutura.