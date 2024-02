Os candidatos ao Concurso Nacional Unificado que ainda não pagaram a taxa de inscrição têm até sexta-feira (16) para quitarem a Guia de Recolhimento da União (GRU). O pagamento, no valor de R$ 90 para os cargos de Nível Superior e de R$ 60 para os de Nível Médio, pode ser feito em banco, ou pelo PIX, com o uso do QR Code.