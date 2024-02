O governo federal divulgou uma série de alterações nos oito editais do Concurso Público Nacional Unificado em dois avisos publicados no Diário Oficial da União, de quinta-feira (18). Há mudanças sobre requisitos de formação, locais de trabalho, remuneração, remanejamento de vagas e também pontuação na etapa de avaliação de documentos. Mais de 100 mil pessoas já se inscreveram, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As inscrições começaram nesta sexta-feira e vão até o dia 9 de fevereiro.