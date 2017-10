Embora ainda seja um desafio, a destinação correta do plástico gera impacto positivo para o meio ambiente. Mas não só. Os resultados também podem ser colhidos no aspecto socioeconômico. É isso que mostra uma iniciativa que chegou a Caxias do Sul nesta semana, envolvendo cerca de 500 estudantes em palestras e oficinas sobre o assunto. O Tampinha Legal foi apresentado a alunos da Escola e da Faculdade Murialdo.

Flavia Noal / Gaúcha Serra

Criado há um ano, o projeto atua em duas frentes. Uma delas está diretamente relacionada ao nome da iniciativa: ações são realizadas em instituições e empresas para fomentar o recolhimento de tampinhas. Em Caxias, o Murialdo é o ponto de coleta. Depois, o material é direcionado a entidades. Depois, essas entidades separam o material por cor e repassam ao projeto, que envia para recicladores. O pagamento é feito diretamente para a associação assistencial, sem descontos. A outra frente é a realização de oficinas em que os participantes aprendem a utilizar canos de PVC para fazer andadores utilizados por crianças com mobilidade reduzida para entrar no mar com o auxílio de familiares.

- Coletas de tampas plásticas já existiam na sociedade. Entretanto, nós identificamos essa demanda porque as entidades assistenciais recebiam recursos muito baixos. Dentro do Tampinha Legal, percebemos que poderíamos contribuir mais. Assim, surgiu o MOVA, Oficina Solidária Tampinha Legal, que tem o intuito de apresentar soluções inovadoras, inteligentes e de baixo custo com material plástico. Então, surgiram os andadores para que a gente possa proporcionar banhos de mar a crianças cadeirantes e com deficiências múltiplas, e para as suas famílias, um momento de lazer – conta Sinara Souza, coordenadora do projeto.

No início deste ano, uma ação envolveu 12 crianças em dois grupos que utilizaram o equipamento para se banhar no litoral gaúcho. Uma nova edição está prevista para o próximo verão. Os andadores ficam disponíveis em casas Sesc no litoral para empréstimo. Sinara diz que não é possível dimensionar o impacto da iniciativa, porque ela já despertou até o interesse internacional, como do Sri Lanka.

Marcelo Casagrande / Agência RBS

Em Caxias do Sul, o projeto chegou depois de seduzir a professora Karen Caon. Formada em Biologia e doutoranda em Qualidade Ambiental, ela conheceu o Tampinha Legal em uma palestra. Por meio de Karen, o segundo maior município do RS passa a integrar a rede que contempla cerca de 150 municípios gaúchos, além de outros estados do Sudeste do país.

- A questão ambiental não está só na área das ciências ou só na área da biologia. Acho que tem de ser um tema transversal. O objetivo é atingir a todos os acadêmicos e alunos para que a gente possa refletir sobre o meio ambiente, sobre os recursos que a gente necessita, sobre a ideia cíclica dos materiais, de que os nossos recursos não são finitos, de que a gente precisa pensar de forma sustentável, de que a gente precisa pensar que não é lixo, é resíduo, e esse resíduo pode ser aproveitado de uma forma sustentável – comenta Karen.

Além disso, o impacto social tem um forte apelo. Na quarta-feira (18), a estudante Vitória Rocha participou da oficina para montar andadores, atraída pelo espírito solidário.

- A gente precisa pensar não só em nós, mas sim no próximo e nos outros. Poderia ser a gente (na condição de baixa mobilidade). E são crianças. As crianças não podem ficar presas em uma cadeira. Eu acho que a gente tem de ter esse olhar além de nós, além da nossa vida, do que a gente vive – afirma a aluna do 1ª ano do Ensino Médio.