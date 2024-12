Petrobras assina contrato de R$ 16,5 bi para construção de 12 embarcações de apoio marítimo

A Petrobras confirmou, em comunicado nesta quinta-feira (12), a assinatura de contratos de construção e afretamento de 12 embarcações de apoio do tipo Platform Supply Vessel (PSV) no valor de R$ 16,5 bilhões, sendo R$ 5,2 bilhões no Brasil .

Em nota, Magda afirmou que as novas unidades não só irão incorporar o que há de mais moderno em tecnologia , representando o engajamento da estatal com melhores práticas sustentáveis e inovadoras.

A Petrobras detalhou, ainda, que as embarcações terão sistema propulsivo híbrido, combinando motores elétricos e baterias com geradores movidos a diesel e biodiesel, em linha com os esforços da estatal para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.