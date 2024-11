CenpHub: mercado publicitário debate jornada do cliente e estratégias para fortalecimento do setor

Os desafios e as oportunidades dentro do mercado publicitário em um ambiente de transformação digital foram debatidos, nesta terça-feira (12), durante o CenpHub, principal evento do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp), realizado em Porto Alegre. Descentralização do consumo de mídia, jornada não linear do cliente, comunicação colaborativa e a reconstrução do Estado estão entre os principais tópicos discutidos por profissionais do setor. O evento foi realizado na Casa Vetro, no Jardim Europa.