A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS), divulgou nesta quinta-feira (31) os resultados dos prêmios Top Ser Humano 2024 e o Top Cidadania 2024, reconhecidas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania. São, ao todo, 57 premiados — 41 no Top Ser Humano e 16 no Top Cidadania. A cerimônia ocorre no dia 28 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.