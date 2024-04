O monitoramento do CME Group mostrava nesta sexta-feira, 12, que a possibilidade de um corte de juros até julho voltava hoje a ser majoritária, na expectativa do mercado para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Há pouco, ela estava em 54,3%, de 45,7% de chance de manutenção. Nas faixas específicas, havia 45,7% de chance de que os juros estejam na faixa entre 5,25% e 5,50%; 43,5% de que estariam na faixa entre 5,00% e 5,25%; 10,4% de que estejam entre 4,75% e 5,00%; e 0,4% de que estariam entre 4,50% e 4,75%. Desde ontem, há aumento nas chances de corte e redução na de manutenção.