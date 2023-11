Os consumidores aproveitaram o tempo bom e ensolarado na Capital para buscar as ofertas de Black Friday, nesta sexta-feira (24). Análise prévia de entidades do varejo com parte dos lojistas aponta movimento maior em relação ao observado no ano passado. Menos problemas com logística, estoques maiores e preços estáveis formam o combo que criou condições para esse cenário, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas).