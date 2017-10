Recebido com entusiasmo em dezembro de 2008, no auge dos efeitos da crise financeira mundial originada nos Estados Unidos, o projeto de construção de uma termelétrica associada a um terminal de regaseificação em Rio Grande vive agora dias decisivos. Nas próximas semanas haverá a definição se o empreendimento, após série de atrasos, ainda poderá sair do papel ou terá a autorização definitivamente cassada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Âncora da iniciativa, a usina movida a gás natural de 1,238 mil megawatts (MW), orçada em R$ 3 bilhões, foi viabilizada com a venda da energia em leilão do governo federal realizado no final de 2014. Deveria começar a operar em janeiro de 2019, mas o grupo gaúcho Bolognesi — dono do projeto após adquiri-lo em 2010 da consultoria Gas Energy, também do Estado — alega ter encontrado ambiente mais hostil para fazer o empreendimento deslanchar. Com o acirramento da crise no país, o dólar subiu, as fontes de financiamento secaram e a Shell, que negociava a compra do empreendimento, desistiu.

A Aneel chegou permitir o início da geração para janeiro de 2021 — também devido ao excesso de energia adquirida pelas distribuidoras frente à demanda fraca —, mas no início do mês, diante da inexistência de avanço do projeto, revogou a licença da usina, poucos dias depois de a Bolognesi informar ao mercado que estava vendendo a térmica para a americana New Fortress Energy. Para justificar a decisão, a Aneel sustentou que a Bolognesi não apresentou a documentação necessária para comprovar a transferência de controle e não avançou em pontos básicos, como estruturação financeira, contrato para fornecimento de gás e licenciamento ambiental.

Diante do revés, foi apresentado no dia 19 recurso na Aneel para a decisão ser revisada. Na argumentação, documentos mostram o andamento do negócio entre Bolognesi e New Fortress e os trunfos americanos para tocar o empreendimento, além de comprovarem contatos adiantados com fornecedores importantes e o compromisso do governo gaúcho de conceder licença de instalação até dezembro.

— O empreendedor está comprometido em entregar a usina em janeiro de 2021. Tem todas as condições para isso. Tem gás, dinheiro e não precisa de financiamento — diz Marco Tavares, sócio-proprietário da consultoria Gas Porto, que trabalha no projeto e faz parte do mesmo grupo da Gas Energy.

Conselheiro da Bolognesi e gestor do projeto em Rio Grande, o empresário Ricardo Pigatto garante que o contrato de venda para a New Fortress foi assinado e a única condicionante é o aval da Aneel para o empreendimento.

— Os prazos são sossegadíssimos. Tanto em termos de engenharia quanto de capital. A licença ambiental também tenho certeza de que sai — diz Pigatto, que nega versões repetidas no mercado de que a empresa se meteu em uma aventura, sem poderio econômico para a envergadura da empreitada.

O relator do recurso na Aneel é o diretor André Pepitone. Além da parte técnica, governo gaúcho, empresários e líderes políticos articulam ofensiva em Brasília para sensibilizar a agência e, ao mesmo tempo, pressionar o Planalto para tentar reverter a decisão. Nos bastidores, ainda existem dúvidas sobre a viabilidade econômica do projeto em relação ao cumprimento dos prazos.

— Queremos mostrar a importância do empreendimento, como vai movimentar a economia, aumentar a arrecadação. Além disso, o fornecimento de energia é muito importante para o Rio Grande do Sul. Como é um empreendimento de mais de um gigawatt, também é essencial para o país — diz o secretário estadual de Minas e Energia, Artur Lemos.

Os 1,238 mil MW da usina, suficientes para suprir uma cidade com 3,5 milhões de residências, significam acréscimo de 14% na capacidade de geração do Estado — em 2016, os gaúchos receberam, do Sistema Interligado Nacional, 45% da energia que consumiram. A ambição é bem maior do que o reforço do sistema elétrico e ganha um aspecto estratégico extra para o Rio Grande do Sul. Como o potencial da unidade de regaseificação _ que transforma gás natural liquefeito (GNL) do estado líquido para o gasoso — é de 14 milhões de metros cúbicos por dia e a usina vai consumir apenas 5 milhões, o excedente de 9 milhões poderia ser comercializado no mercado gaúcho, onde há demanda reprimida de gás natural.

Como o Estado está na ponta do gasoduto Bolívia-Brasil, o fornecimento hoje é limitado a 2,8 milhões de metros cúbicos/dia. Após 2020, quando termina o contrato com a Petrobras, a Sulgás terá de fazer concorrência pública para garantir o fornecimento do insumo. Apesar de a geração de energia da usina estar prevista apenas para 2021, a New Fortress garante já ter alugado a embarcação que faz a regaseificação. E acena com a possibilidade de a unidade chegar ainda em 2019.