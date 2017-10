O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sugeriu hoje ainda ter esperanças de que o Reino Unido não vá adiante com o processo do "Brexit" e permaneça na União Europeia.

Em discurso no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, Tusk repetiu que a UE permanece unida nas conversas sobre o Brexit e afirmou: "Depende de Londres como isso vai terminar - com um bom acordo, sem acordo ou sem Brexit."

Pelo cronograma estabelecido meses atrás, o Reino Unido deverá sair da UE em março de 2019, mas as conversas do Brexit estão avançando de forma muito lenta, em meio a divergências sobre os custos do processo, direitos de cidadãos diretamente afetados pelo Brexit e o status da fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda. Fonte: Dow Jones Newswires/Associated Press.