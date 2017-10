Os preços de moradias na China subiram levemente na comparação mensal de setembro e mostraram desaceleração no confronto anual, sinalizando o aprofundamento da gradual desaceleração no setor imobiliário da segunda maior economia do mundo.

O valor médio de novas moradias em 70 cidades chinesas aumentou 0,2% em setembro ante agosto, excluindo-se projetos de habitação subsidiados pelo governo, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados do Escritório Nacional de Estatísticas do país. Em agosto, o preço médio também havia avançado 0,2% em relação a julho.