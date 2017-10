Patrick Rodrigues / Agencia RBS

O preço médio da gasolina em Caxias do Sul é de R$ 4,08 ao litro conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), do período de 15 de outubro até este sábado (21). Na pesquisa realizada com 15 postos, a variação foi de R$ 0,13. A gasolina mais barata foi encontrada a R$ 3,99 e a mais cara a R$ 4,12. No período anterior, a pesquisa da ANP apontou o preço médio de R$ 4,06, dois centavos mais barata. No entanto, o preço máximo encontrado também era de R$ 4,12.

O valor do litro do diesel se manteve em relação ao último levantamento da ANP. O preço médio atual é de R$ 3,10, com variação de R$ 0,08 entre o menor e o maior preço, o mesmo resultado do período anterior.

Os números foram divulgados neste sábado após a Petrobras anunciar novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 1,70% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 1% no preço do diesel. Os novos valores podiam ser aplicados desde quarta-feira (18).

Na Serra, a gasolina mais cara é em Gramado, com preço médio de R$ 4,28. Bento Gonçalves está com a média apontada pela ANP mais alta do que em Caxias, com a gasolina custando R$ 4,14.