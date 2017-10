Para especialista, mercado de trabalho ainda está muito baseado na informalidade Ronald Mendes / Agencia RBS

No acidentado caminho da reação da economia brasileira, setores como indústria e comércio já contornaram a curva que os fez trocar de direção e lentamente tentam engatar uma marcha mais acelerada, enquanto segmentos de peso como serviços e construção civil ainda freiam retomada mais robusta.

Atingidas pelos primeiros sinais da recessão que se aproximava em 2014, as fábricas iniciaram a reação no final do ano passado e, no acumulado de 2017 até agosto, o volume de produção tem alta de 1,5%.

Novembro marcou a virada, nota o gerente de Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), André Macedo.

– É um movimento lento e gradual, mas ainda estamos 17,8% atrás do patamar recorde de julho de 2013. Mesmo assim, nos últimos 10 meses, há oito com taxas positivas e somente dois com queda – observa Macedo.

Beneficiado por queda da inflação, corte do juro, estabilização do desemprego e, em parte, pela liberação do dinheiro de contas inativas do FGTS, o comércio teve seu ponto de inflexão em abril, também segundo o IBGE.

Foi o primeiro resultado positivo após 24 meses consecutivos de retração na comparação com igual período do ano anterior. Agora, a alta nas vendas é de 0,7% no ano até agosto e, no varejo ampliado, que inclui o comércio de veículos, 1,9%.

Não por acaso, os dados do PIB mostraram que, no segundo trimestre, foi o consumo das famílias, com alta de 1,2%, que ajudou a economia brasileira a avançar 0,2%.

Com peso de 70% no PIB, o setor de serviços ainda não engrenou. No ano, a queda até julho é de 4%, de acordo com o acompanhamento mensal do IBGE. Grande empregadora, a construção civil segue em marcha a ré.

Pelos dados do PIB, amarga tombo de 6,6% no nível de atividade no primeiro semestre. Sondagem da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra ao menos que, nos últimos meses, a retração tem sido menor.

Determinante para uma retomada sustentável da economia, o investimento é outro indicador que, por enquanto, não reage. No ano, a queda é de 5,1%.

Para o professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) Paulo Picchetti, integrante do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, o marco do início da reação da economia brasileira foi o começo do período de corte da Selic pelo Banco Central (BC), em outubro do ano passado.

De lá para cá, o juro básico da economia caiu de 14,25% para 8,25% ao ano. Além da desaceleração da inflação já em curso à época, o diferencial para esperar que a taxa permaneça baixa por um longo tempo é que viria acompanhada do reequilíbrio das finanças públicas, especialmente alicerçado na reforma da Previdência.

Com a fragilidade política do governo Michel Temer e as incertezas relacionadas à eleição de 2018, esse é um ponto a ser monitorado, alerta o economista.

Picchetti ressalta ainda que, apesar de o mercado de trabalho dar indícios de recuperação, a queda da taxa de desemprego, ainda modesta, está, por enquanto, muito baseada na informalidade, com baixa remuneração. Por isso, seria essencial um outro segmento pisar no acelerador:

– A próxima reação teria de vir dos serviços – diz Pichetti, acrescentando que a reviravolta do setor poderia elevar a massa salarial de forma mais consistente e dar novo impulso à reaceleração da economia.

Desafio será conseguir crescimento sustentável

Para o economista Fabio Bentes, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a grande preocupação a partir de agora é elevar a taxa de investimento em relação ao PIB. O ideal para um crescimento sustentável, avalia, seria entre 22% e 23%, enquanto o patamar é hoje de 15%.

Bentes observa que, como a retomada da economia será baseada no consumo e o retorno dos investimentos ainda deve demorar, à espera da definição da eleição presidencial do próximo ano, há risco de descasamento entre demanda e capacidade para atendê-la, o que poderia gerar inflação e ameaçar abortar o esperado ciclo duradouro de juro mais baixo no país.

– O consumo tende a andar em marcha mais acelerada, mas o investimento não vai destravar porque 2018 é ano eleitoral e aí há uma incerteza. Os empresários vão esperar para ver o que vai acontecer – avalia Bentes.

Em linha com os analistas do mercado financeiro consultados pelo Boletim Focus, do BC, o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou revisão para cima na projeção de crescimento da economia brasileira em 2017. A taxa foi reavaliada de 0,3% para 0,7%.

Para 2018, a expectativa foi corrigida de 1,3% para 1,5%. No Focus, o otimismo é ainda maior. Após cinco semanas seguidas de recalibragem para cima nas previsões, a aposta agora é de que o PIB avance 2,43% em 2018.

Avanços em ritmos diferentes

Sinal do mercado financeiro

Conhecido por antecipar os movimentos da economia, o mercado financeiro mudou de mão no início do ano passado. Em janeiro de 2016, a bolsa chegava a 37 mil pontos e, desde então, subiu 107%, até fechar na sexta-feira em 76,9 mil pontos, novo recorde.

O dólar foi no sentido inverso. Após atingir R$ 4,16, iniciou movimento de queda, que chega a 24%. Na sexta, encerrou a R$ 3,14.

Troca no comando em Brasília

Enquanto a economia real estava longe de se recuperar, os índices de confiança começavam a melhorar. A sondagem da indústria da Fundação Getúlio Vargas (FGV) chegava a abril em 77,5 pontos, maior patamar em um ano.

O avanço, entretanto, não era apoiado em fundamentos da economia, mas na expectativa de que uma troca de governo colocaria fim à crise em Brasília e alteraria a política econômica. No mês seguinte, aparecia um sinal semelhante na população.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV avançava 3,5 pontos entre abril e maio, ao passar de 64,4 para 67,9. Novamente, a mudança de humor estava mais atrelada à mudança de comando no Planalto do que na economia real.

Ajuda decisiva do BC

Com inflação sob controle, em outubro do ano passado o Banco Central (BC) voltava a cortar o juro básico da economia. Pela primeira vez em quatro anos,o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzia a taxa Selic de 14,25% para 14% ao ano. Hoje, o juro está em 8,25%, e a expectativa do mercado é de que encerre o ano em 7%.

Dragão está sem fogo

Em dezembro de 2016, a inflação em 12 meses pelo IPCA fecha em 6,4%, pela primeira vez em dois anos abaixo do teto da meta do Banco Central, de 6,5% ao ano.Em abril de 2017, chega a 4% no período de 12 meses. Fica em patamar inferior ao centro da meta de 4,5%. Atualmente, em 12 meses, o IPCA está em 2,54%.

Indústria muda de direção

Dados do IBGE mostram que, na média móvel trimestral, a partir de novembro do ano passado a indústria inicia uma recuperação um pouco mais nítida e duradoura. De lá para cá, na comparação com o mês imediatamente anterior, até agosto foram oito meses de alta e apenas dois de queda. Na comparação com igual mês do ano anterior, a estabilização começa em dezembro. Em 2017, na comparação com igual mês de 2016, são seis resultados positivos e apenas duas quedas.

Enfim, reação no emprego

Em elevação desde 2015, o desemprego chega ao pico de 13,7% no trimestre encerrado em março deste ano e em seguida começou lenta e gradual retração, até chegar a 12,6% no recorte de três meses encerrado em agosto. O porém está na qualidade da ocupação, mais baseada na informalidade do que em postos com carteira assinada.

A vez do comércio

Abril marca a virada do comércio. O IBGE mostra que o volume de vendas no mês cresceu 1,9% em relação a igual período do ano anterior. Foi a primeira vez em que houve melhora nos resultados nesta base de comparação depois de 24 meses. No acumulado do ano até agosto, há alta de 0,7%. No varejo ampliado, que inclui o comércio de veículos, 1,9%. Sinal similar aparece no resultado do PIB do segundo trimestre, quando o resultado positivo do consumo das famílias (1,2%, após nove trimestres consecutivos de queda), ajudou a economia brasileira a avançar 0,2%.

O que falta

Serviço. fundamental no PIB

Setor de maior peso na economia, o serviço ainda tem queda de 4% no ano até julho e de 4,6% em 12 meses. Em julho, o resultado foi negativo tanto em relação a maio (-0,8%) quanto na comparação com o mesmo mês de 2016 (-3,2%). Mostra da recuperação do consumo, os serviços prestados a famílias é subsegmento apresenta melhor desempenho.

O desafios dos investimentos

Um dos pilares para um crescimento mais robusto e duradouro, o investimento – também conhecido como formação bruta de capital fixo (FBCF) – ainda mostra fraqueza. Os dados do PIB do segundo trimestre comprovam. A queda foi de 0,7% em relação ao intervalo entre janeiro e março e de 6,5% ante igual período do ano passado. Nos últimos 15 trimestres, houve apenas duas taxas positivas.