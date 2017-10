A demanda por crédito do consumidor cresceu 0,3% em setembro em relação a agosto, com ajuste sazonal, conforme a Boa Vista SCPC. No confronto com o nono mês de 2016, sem ajuste, o crescimento foi de 3,8%. Contudo, a taxa acumulada em 12 meses ainda mostrou queda, porém, vem diminuindo a intensidade, ao ceder 3,7%.