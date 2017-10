O banco espanhol divulgou hoje que teve lucro líquido de 649 milhões de euros (US$ 763 milhões) no terceiro trimestre do ano, representando quase o dobro do ganho de 332 milhões de euros obtido no mesmo período de 2016. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 485 milhões de euros no último trimestre. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.