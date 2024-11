A Cresol, uma das principais cooperativas financeiras do país, conquistou a 4ª posição no ranking Great Place to Work (GPTW) no Paraná. O resultado demonstra o compromisso da empresa com a gestão de pessoas e com a cultura organizacional voltada para a transparência, colaboração e constante aprimoramento das condições de trabalho. O ranking foi divulgado terça-feira, 5, em Curitiba (PR).