Cresol conquista 9ª posição entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil

Na mais recente avaliação do Ranking GPTW Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, a Cresol conquistou a 9ª colocação na categoria Grande Empresas. A cooperativa escalou do 15º lugar em 2023 com o fortalecimento da cultura organizacional baseada na cooperação, no respeito, na equidade e na criação de oportunidades. No mesmo momento, a Cresol também celebra a marca de 10 mil colaboradores em todo o sistema. A cerimônia de premiação, realizada por Época Negócios, Valor Econômico e Great Place to Work, aconteceu quarta-feira, 9 de outubro, no Espaço Unimed, em São Paulo.