Cenário hidrológico e o acionamento das bandeiras tarifárias

De abril de 2022 a junho de 2024 o Brasil vivenciou uma sequência de 2 anos e 2 meses de bandeira tarifária verde, ou seja, nenhum valor adicional nas tarifas de energia. A bandeira verde indica uma situação confortável de geração de energia elétrica no país, o que ocorre principalmente quando as condições climáticas estão favoráveis para a geração de energia nas usinas hidrelétricas. Isso porque a geração de energia a partir da água ainda é a principal fonte de energia do nosso país. Em 2023 a fonte hidrelétrica correspondeu a 66% do total de energia gerada no país, segundo dados do ONS (Operador Nacional do Sistema).