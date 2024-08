Na segunda-feira, 12 de agosto, Charrua (RS) celebrou a reinauguração da agência de relacionamento Cresol. Com atuação no município há mais de 20 anos, a nova filial conta agora com uma moderna e ampla estrutura, para melhor atender aos cooperados. O novo espaço, com mais de 300 m², destaca-se entre as construções da Avenida Luiz Caus.