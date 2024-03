A Cresol apresenta, a partir do mês de março, o seu novo mote, que reforça o posicionamento de ter o cooperado no centro das decisões. O lema "Tudo começa por você" busca evidenciar o protagonismo do cooperado na história da cooperativa, participando ativamente, obtendo resultados e promovendo o crescimento mútuo. Para comunicar essa mensagem, estreia nesta semana a nova campanha nacional da Cresol com a embaixadora da marca, a atriz Camila Morgado.