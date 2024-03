A Cresol marca presença em mais uma edição da Expodireto Cotrijal, consolidando seu compromisso com o agronegócio brasileiro e com foco em ampliar as oportunidades para os produtores. No ano passado, a cooperativa movimentou mais de R$ 41 milhões em propostas protocoladas durante o evento, mostrando a força e a importância da feira. A expectativa é manter o ritmo de atendimentos e negócios nesta edição.