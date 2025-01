Empresa de materiais de construção da Fronteira Oeste celebra 33 anos em expansão

Empresa possui espaço de 20 mil metros quadrados, divididos entre uma loja moderna e o maior estoque de mercadorias da região. Missões Materiais de Construção / Divulgação

Tudo começou com um sonho e a coragem de mudar. Jair Lunkes e Ieda Maria Maximenco deixaram a vida no campo para criar uma pequena madeireira e construtora de casas pré-fabricadas em Uruguaiana. Deste negócio, nasceu, há 30 anos, a Missões Materiais de Construção, referência neste segmento na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

E, para dar andamento a este legado, os fundadores do empreendimento hoje contam com a ajuda da segunda geração da família: os irmãos Rodrigo e Gustavo participam da administração.

Ao longo destes anos, o crescimento foi exponencial. Para ter uma dimensão do estágio atual, a empresa possui cinco departamentos: construção, acabamento, manutenção, decoração e ferragem. Ao todo, são mais de 20 mil produtos comercializados, entre eles, a sua marca própria, com opções de massa corrida, selador, textura lisa, entre outros itens.

Para complementar esta expansão, o diretor operacional da Missões Materiais de Construção, Rodrigo Lunkes, conta que o empreendimento tem um espaço de 20 mil metros quadrados, que estão divididos entre uma loja moderna e o maior estoque de mercadorias da região. E, para ter um atendimento de excelência, o time é composto por mais de 100 colaboradores, além de uma frota própria de veículos.

Em entrevista, o executivo explica como foi esta ascensão e os próximos planos da companhia. Confira:

Nestes mais de 30 anos, quais foram os principais momentos que você pode destacar?

Foram tantos momentos marcantes no decorrer deste período que fica até difícil elencar. Todos foram especiais e relevantes em suas proporções, como a aquisição do primeiro veículo de entrega ainda na década de 90, um Ford F-1000, amarelo, ano 1989, até a compra do nosso atual centro de distribuição em 2010, com mais de 20 mil metros quadrados. O fato é que Missões Materiais de Construção está no prestigioso rol de empresas que atravessaram as fronteiras do século 21 e seguem sólidas e crescendo em pleno 2025.

Nessas três décadas de existência, independentemente dos diversos cenários políticos que se apresentaram ano após ano, a empresa apresenta, em média, 10% de incremento em seu faturamento bruto, que está acima da inflação. Esse crescimento vem acompanhado naturalmente de uma maior oferta de empregos. Aquela pequena empresa que iniciou suas atividades em meados de 1992, com o casal de proprietários e um colaborador, hoje, conta com mais de 100 pessoas fazendo esta engrenagem girar.

Quais foram os diferenciais que fizeram a empresa ter essa longevidade?

Acredito que é o atendimento, o estoque, o preço justo e a logística. Exatamente nesta ordem. Entendemos que tudo inicia com uma equipe preparada e disposta a entender para melhor atender, e é assim que nasce uma venda. Logo, precisamos ter um estoque robusto com quantidades e mix adequado, pois ninguém compra na loja do "não tem", "acabou", "está em falta".

Com equipe e produto qualificados, precisamos por óbvio oferecer preço justo e, sempre que possível, o melhor do mercado. Por fim, nossos mais de 30 veículos próprios resolvem a questão da entrega das mercadorias, seja em Uruguaiana ou demais cidades do entorno.

Atualmente, como você avalia o mercado de materiais da construção civil no RS? E como a empresa está inserida neste segmento?

Costumo dizer que, farmácia, mercado e loja de material de construção sempre estarão entre os itens de primeira necessidade dos consumidores. Assim, vejo com linearidade o cenário do varejo de materiais de construção, salvo períodos específicos, como o "boom" do programa Minha Casa Minha Vida, em 2012, ou até mesmo da recente pandemia, que elevaram o faturamento acima da expectativa.

O fato é que, independente de subsídios do governo ou variação na taxa de juros, entendo que os diferenciais que nos trouxeram até aqui, bem como a clareza da necessidade constante de evoluir, nos manterão nessa trajetória de crescimento.

E para os próximos anos, quais são os principais objetivos da empresa?

Atualmente, a nossa força de vendas está concentrada em um ponto de venda, uma loja ampla, moderna e acolhedora. Porém, notamos uma crescente econômica na nossa cidade, que vem se destacando no cenário do turismo de compras. Grandes players de diversos setores anunciaram fortes investimentos para este ano que se inicia. Assim, já vislumbramos a possibilidade da abertura de uma filial, com localização mais próxima ao centro da cidade, nos moldes de um home center.