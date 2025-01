Conectividade e inclusão digital: os investimentos da Claro no Rio Grande do Sul

Marcelo Repetto, diretor da Claro para a região Sul. Claro / Divulgação

A conectividade é um recurso estratégico para impulsionar comunicação, acesso à informação e desenvolvimento econômico, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Alinhada a essa realidade, a Claro tem intensificado investimentos na expansão de sua infraestrutura no Brasil, com foco na evolução da rede 5G+.

No Rio Grande do Sul, a empresa concentra esforços na instalação de antenas em rodovias que são eixos fundamentais para a logística econômica e o turismo regional. Marcelo Repetto, diretor da Claro para a região Sul, detalha os investimentos realizados em 2024 e seus impactos no Estado.

Quais foram os principais destaques e investimentos da Claro no Rio Grande do Sul em 2024?

Neste ano, além dos investimentos recorrentes no Estado, aceleramos a expansão da cobertura em rodovias fundamentais. Na BR-290, no trecho entre São Gabriel e Uruguaiana, ativamos 10 novas antenas, complementando a cobertura existente e totalizando 308 quilômetros atendidos. Na BR-158, que liga Rosário do Sul a Santana do Livramento, instalamos outras quatro, cobrindo 106 quilômetros. Além disso, a Rota do Sol, entre Caxias do Sul e Arroio do Sal, recebeu investimentos estratégicos para garantir sinal contínuo aos usuários nos 181 quilômetros da rodovia. Priorizamos também as áreas rurais, estendendo conectividade para regiões até então desatendidas. Em 2024, levamos cobertura a mais de 94 localidades rurais, oportunizando conectividade a regiões com população média de 200 habitantes. Somado a isso, já há investimentos previstos para mais 303 novas áreas. Todos esses aportes têm objetivo claro: democratizar o acesso à tecnologia, fomentar a inclusão digital e acelerar o desenvolvimento econômico do Estado.

Como a Claro atuou na recuperação do Estado após as enchentes de maio?

As enchentes de maio representaram um grande desafio para a região e para nós como empresa. Tivemos forte impacto em toda a nossa infraestrutura. Mais de 45 antenas foram destruídas e cerca de 100 mil residências perderam conectividade. Nossa principal preocupação naquele momento foi reconectar nossos clientes o mais rápido possível. Em colaboração com o Governo do Estado e a Defesa Civil, colocamos em operação mais de 40 antenas via satélite, além do envio de 55 geradores às áreas afetadas. Criamos, em tempo recorde, um canal 0800 bilíngue para o governo gaúcho, com o intuito de arrecadar doações nacionais e internacionais. Em parceria com as demais operadoras, abrimos as redes (liberação de roaming), para que todos os clientes da Claro e também de outras empresas pudessem estar conectados. Para os clientes Claro, concedemos bônus de internet, suspensão imediata de faturamento e reposição integral de modems danificados pelas enchentes. Além disso, o Instituto Claro mobilizou esforços sociais, levando conectividade, suporte e doações dos colaboradores da Claro de todo o Brasil para os alojamentos temporários.

De que forma a Claro tem apoiado empresas na retomada econômica?

Apoiamos mais de 100 pequenas e médias empresas por meio do projeto "Adote uma Empresa", oferecendo internet gratuita e doação de equipamentos. Em conjunto com o BeOn (hub de inovação da Claro), promovemos workshops que auxiliaram na capacitação desses empreendedores. Buscando incentivar a retomada econômica e reforçar nosso papel estratégico junto ao Estado, investimos em eventos culturais e turísticos relevantes, como o Festival de Cinema de Gramado, a Festa Nacional da Uva e a Califórnia da Canção Nativa. Ainda, por meio do programa Claro clube, promovemos incentivo em nível nacional para todos os clientes da Claro, estimulando a visitação de importantes atrações do nosso Estado, como Snowland, Aquamotion e Space Adventure. Todas essas ações, em conjunto com os fortes investimentos em infraestrutura, visam promover e apoiar a retomada econômica do Estado.

Como a Claro tem democratizado o acesso ao 5G no Rio Grande do Sul?

O Claro 5G+ está presente em 19 municípios gaúchos. Em Porto Alegre, teremos 100% da cobertura em 5G ainda neste mês de janeiro. Em Caxias do Sul, já temos mais de 90% de cobertura nessa tecnologia. Atualmente, mais de 218 mil clientes no Estado utilizam a rede 5G, enquanto mais de 80% do nosso portfólio já está na tecnologia. Em parceria com fabricantes, temos praticado preços de entrada muito competitivos, acelerando a atualização tecnológica dos clientes atuais e atraindo novos. Como resultado dessa estratégia, somos a operadora mais escolhida pelos consumidores gaúchos, liderando a portabilidade no Estado. Somente em 2024, foram mais de 103 mil novos clientes, sendo a grande maioria na tecnologia 5G.

Quais são as perspectivas da Claro no Rio Grande do Sul?