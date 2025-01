2ª fase de lançamento do Markho Life Complex tem torre corporativa

Torre corporativa integra 2ª fase do lançamento no litoral norte. Grupo Pessi / Divulgação

O Litoral Norte do Rio Grande do Sul receberá sua primeira e mais moderna torre corporativa, a Markho Business Center. O projeto integra o Markho Life Complex, agora em segunda fase de lançamento. Além da torre corporativa, o complexo também terá outros empreendimentos, como um shopping mall e estacionamento, além de hospital, em Capão da Canoa.

O empreendimento do Grupo Pessi deve ficar pronto em dezembro de 2028 e reúne a qualidade de vida do litoral com a praticidade em ter a rotina quase que ao alcance da mão. Em um mesmo espaço, o Markho Life Complex vai reunir seis empreendimentos, uma torre corporativa, uma residencial, outra estilo hoteleira, um shopping mall, um centro de exames e diagnósticos e o primeiro hospital de alta complexidade da região.

A Markho Business Center foi lançada em evento no início do ano, que reuniu 918 pessoas, entre empresários, investidores e corretores da região. O lançamento também apresentou os projetos do shopping mall, do estacionamento rotativo e do primeiro hospital de alta complexidade do Litoral Norte gaúcho. Além do CEO do Grupo Pessi, Alfredo Pessi, estiveram presentes no palco para falar sobre o empreendimento o responsável pelo projeto, Ronaldo Rezende, e o CEO da Construtora Tedesco e parceira do projeto, Pedro Silbert.

O CEO do Grupo Pessi, Alfredo Pessi, explica que o centro corporativo é para profissionais de todas as áreas e idades. Confira seis informações sobre o empreendimento:

Comodidade e facilidade

A torre corporativa do Markho Life Complex reúne o útil ao agradável, com a comodidade de ter diversos serviços, não só com os profissionais, mas também com as 29 lojas que estarão instaladas no shopping mall do complexo, além de uma praça de alimentação. E tudo isso sem se preocupar com o local para deixar o carro: o Markho Business Center conta com um estacionamento rotativo com 699 vagas.

– As pessoas têm toda uma jornada em comodidade e serviço com qualidade de vida no complexo. Das quase 700 vagas, cem serão para carregamento elétrico. Vou deixar meu carro carregando, vou para o meu escritório, começar a receber pessoas lá para atender durante o dia em reuniões, almoçar no shopping, voltar pro trabalho e depois voltar pro carro já carregado – exemplifica Pessi.

Espaço amplo com conexão arquitetônica

A torre corporativa do complexo terá 249 salas de 37m², que podem ser ampliadas a partir da união de mais de uma unidade. Uma infraestrutura completa e diferenciada para prédios deste tipo. Além das salas, o prédio terá um rooftop com salão de eventos, duas salas de reunião, salão de festas, academia, vestiário, lavabo e uma área externa para descanso.

–O complexo é o primeiro do Brasil com seis empreendimentos em um só local. Então, o nosso nível de qualidade desse projeto, aqui do nosso litoral, ele é a nível já das grandes capitais, a gente trouxe tudo que pode ser imaginado de soluções – celebra o CEO.

O primeiro hospital de alta complexidade da região

O Markho Life Complex também terá o primeiro hospital de alta complexidade do Litoral Norte. A instalação contará com 180 leitos, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), salas de cirurgia e estrutura para heliponto. O Grupo Pessi ainda está recebendo propostas de operadoras para atender o hospital, que vai beneficiar toda a região, que tem 23 municípios e mais de um milhão de moradores.

O CEO da construtora destaca que o foco é contribuir no fortalecimento dos pilares de infraestrutura, educação e saúde.

Torre healthcare

Com o conceito de moradia inteligente, a torre Healthcare by House proporciona conforto para quem frequenta e rentabilidade para quem aluga. Com serviços disponíveis através de uma plataforma digital, só paga quem usa. Segundo Alfredo Pessi, também é uma excelente opção de estadia para quem está em tratamento no hospital do complexo ou em período pós-operatório, por exemplo:

– Se a pessoa não é de Capão da Canoa e precisa de acompanhamento por alguns dias ou fazer tratamentos periódicos, ficar hospedado nesta torre, que tem conceito de hotel, é muita comodidade. Além de estar interligado ao hospital e ter acesso aos demais empreendimentos do complexo, conta com infraestrutura completa de lazer.

Litoral Norte é a região em que o setor imobiliário mais cresce

Além das instalações corporativas, em breve o complexo também terá uma torre residencial. O investimento na região, de acordo com Pessi, se dá pela migração populacional para áreas litorâneas.

– Capão da Canoa cresceu 51% no último Censo, em 12 anos. Porto Alegre, por exemplo, diminuiu 5%. A migração de população para o litoral não tem mais volta, ela vai crescer muito mais. Capão da Canoa é o centro do Litoral Norte, é a cidade mais populosa. Tem 63 mil pessoas pelo IBGE, mas, pelo cálculo do lixo, do cartão SUS e do uso da luz, tem 95 mil pessoas aqui.

Pessi ainda comenta que o IBGE contabiliza quase 500 mil pessoas nos 23 municípios do Litoral Norte, mas que a construtora tem um cálculo do lixo e da luz que chega a um milhão de pessoas permanentemente, ou seja, não só na temporada do verão.

Relação próspera com a comunidade de Capão da Canoa

O Grupo Pessi foi fundado em 2002 e tem uma forte conexão com os caponenses. A incorporadora vem redefinindo o conceito de alto padrão no Litoral gaúcho com assinatura presente em 14 empreendimentos já entregues e um em construção. Com foco em alto padrão, contabiliza mais de 90 mil m² de obra já entregues.