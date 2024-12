Conheça benefícios de morar ou investir em um studio mobiliado em Porto Alegre

Y Full Life apresenta novo conceito de estilo de vida. Rio Novo Incorporações / Divulgação

Em um mundo agitado e dinâmico, cada vez mais, a busca por imóveis considera não apenas conforto e beleza, mas também praticidade e comodidade. Para atender essa demanda, a Rio Novo Incorporações trouxe para Porto Alegre o YZY Full Life, composto por studios de alto padrão construtivo 100% mobiliados.

Em fase final das obras, o empreendimento representa um novo conceito de estilo de vida: morar, trabalhar e se divertir no mesmo endereço. Localizado na Avenida Ipiranga, 6.929, também está a 300 metros da PUCRS e dá fácil acesso às sedes da UFRGS. Confira outros benefícios do YZY Full Life.

Essencialmente planejado

Combinando praticidade e qualidade, os apartamentos do YZY Full Life são planejados para atender as necessidades de quem escolhe a capital gaúcha para trabalhar ou estudar. Os studios contam com mobiliário e eletrodomésticos essenciais para conforto completo: cama box casal, sofá, guarda-roupas, televisão, mesa e cadeiras, condicionador de ar, fogão por indução, forno elétrico, micro-ondas, refrigerador, armários, prateleiras, espelho e cubas.

A ideia é que o comprador possa utilizar ou rentabilizar o apartamento logo após a entrega. De acordo com a Rio Novo Incorporações, o projeto foi desenvolvido para dar maior velocidade e melhor custo-benefício para o cliente, já que dispensa a necessidade de investir em mobiliário.

Espaços integrados

O YZY Full Life tem mais de 2 mil metros quadrados de áreas de convivência, composta por academia, rooftop, salões de festa, piscina semiolímpica aquecida, lavanderia, coworking, minimercado, pet place, jardim suspenso, sala de jogos, salões de festas, churrasqueiras ao ar livre, bicicletário e carregadores de veículos elétricos.

Todos os espaços de lazer e conveniência têm mobiliário confortável e funcional para o público-alvo. Além disso, são bastante amplos e podem ser compartilhados pelos moradores ao mesmo tempo. Os destaques ficam para a academia de 160 metros quadrados, o rooftop de 1.300 metros quadrados, o coworking de 100 metros quadrados e o megalounge.

Tendência vantajosa

Segundo o Panorama do Mercado Imobiliário 2023, divulgado pelo Secovi/RS, um apartamento mobiliado, equipado e pronto para locar favorece a tendência de que imóveis compactos são os mais rentáveis para os investidores. O levantamento destaca, ainda, que unidades de até um dormitório apresentam rentabilidade de 6,49% ao ano em renda de aluguel.

Empreendimento está localizado na Avenida Ipiranga, 6.929, a 300 metros da PUCRS e dá fácil acesso às sedes da UFRGS. Rio Novo Incorporações / Divulgação

Atualmente, os studios do YZY Full Life são os maiores da modalidade em lançamento ou construção na capital gaúcha. Para termos de comparação, enquanto as unidades do empreendimento da Rio Novo Incorporações dispõem de 44 metros quadrados, as outras no mercado têm de 17 a 30 metros quadrados.

Com conclusão de 60% das etapas da obra e previsão de finalização da construção em dezembro de 2025, o YZY tem Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 185 milhões. O empreendimento será composto por 312 apartamentos – entre studios com e sem mobília e unidades de um dormitório – com tamanhos de 49 e 58 metros quadrados, todos com churrasqueira, vaga de garagem coberta e escriturada.

Financiamento privilegiado