Grupo Setup reforça presença no Estado com investimento de R$ 60 milhões

Operando nos setores de energia, vigilância humana e eletrônica, facilities, manutenção de elevadores e rastreamento veicular, o Grupo Setup planeja reforçar a sua presença no Rio Grande do Sul com um investimento de R$ 60 milhões até 2026. O valor inclui a ampliação da infraestrutura já existente e a expansão do portfólio de serviços. Hoje, o grupo catarinense conta com 16 bases operacionais em solo gaúcho, 2,5 mil colaboradores e uma frota de mais de mil veículos que atendem 78 cidades nos setores de energia e facilities. Para os próximos dois anos, o objetivo é ampliar a oferta.