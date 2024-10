Sicoob contribuiu com reconstrução do Rio Grande do Sul

A catástrofe ambiental provocada pelas cheias no Rio Grande do Sul atingiu severamente o campo. Dados da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) estimam que o agronegócio gaúcho pode ter perdido cerca de R$ 4 bilhões e deve levar ao menos uma década para a normalização do cenário. Para contornar a situação, o Sicoob vem apoiando uma série de ações para auxiliar as vítimas. Tanto é que, desde o início, já foram destinados mais de R$ 15 milhões na forma de doações.