Embarcar em um avião particular, sem escalas ou filas. Passear ou pegar a estrada em carros esportivos nos momentos de lazer, mas não se preocupar com a manutenção entre uma reunião e outra, durante a semana. Desfrutar de uma segunda residência em lugares badalados pelo mundo, encontrando tudo pronto para uso e, melhor, do seu jeito assim que chegar. Estas são algumas das possibilidades e benefícios que a economia compartilhada promete garantir a quem optar por esse modelo de negócio.