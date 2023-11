Dados do escritório regional da Emater na Região Central apontam que as lavouras de arroz e soja nos 35 municípios da região estão com atraso no plantio. O principal problema é a grande frequência de chuvas nos dois últimos meses. Nessa semana o volume de precipitações foi pequeno e em alguns municípios sequer choveu, o que permitiu a retomada do plantio. No entanto, o atraso ainda é grande.