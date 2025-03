4 características do cachorro da raça saluki 

O saluki possui uma estrutura corporal leve e aerodinâmica, desenhada para velocidade e resistência Svetlay / Shutterstock | Portal EdiCase

O saluki é uma das raças de cães mais antigas do mundo, com origens que remontam a milhares de anos no Oriente Médio. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), esses cachorros foram utilizados tradicionalmente para a caça em diversas regiões do deserto, desenvolvendo características únicas de velocidade, resistência e inteligência. Eram tidos como os animais de estimação dos faraós – sendo até mumificados com seus tutores.

Na cultura árabe, eram altamente valorizados e considerados presentes de honra, sendo proibida sua venda ou compra. Essa herança fez com que a raça mantivesse sua nobreza e características distintas ao longo dos anos. Alguns historiadores acreditam que eles são fruto do cruzamento de galgos egípcios e asiáticos.

Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raça saluki!

1. Aparência física

O saluki possui uma estrutura corporal leve e aerodinâmica, desenhada para velocidade e resistência. Segundo o padrão da CBKC, sua altura varia entre 58 e 71 cm na cernelha, com fêmeas geralmente menores que os machos. Seu corpo é proporcional, com o comprimento semelhante à altura, embora a raça passe a impressão de ser mais longa devido à sua silhueta magra.

A pelagem do saluki pode ser de dois tipos: longa e franjada, ou curta e lisa. Ambas são sedosas e finas, exigindo cuidados regulares para manter seu brilho e maciez. Todas as cores são permitidas, exceto a tigrada. Sua cauda longa e curvada, geralmente bem franjada, acrescenta imponência ao seu visual aristocrático.

2. Temperamento e personalidade

O saluki é um cão de personalidade distinta: reservado, mas afetuoso com aqueles em quem confia. Conforme descrito pela CBKC, ele tende a ser cauteloso com estranhos, sem, no entanto, demonstrar agressividade ou nervosismo excessivo. Essa característica faz dele um cachorro leal e companheiro, mas que precisa de uma abordagem cuidadosa na socialização.

Por ser uma raça independente, o saluki pode parecer um pouco distante em comparação com cães mais afetivos. Ele não é do tipo que busca atenção o tempo todo, mas cria laços profundos com seu tutor. Seu instinto caçador continua muito presente, o que significa que pode ser impulsivo ao avistar pequenos animais em movimento. Portanto, passeios em locais seguros e cercados são essenciais para evitar fugas inesperadas.

O saluki tem metabolismo rápido e precisa de uma alimentação rica em proteínas para sustentar sua energia Natalia Fedosova / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Cuidados com alimentação e saúde

Devido ao seu metabolismo rápido e estrutura corporal leve, o saluki precisa de uma alimentação equilibrada e de alta qualidade. Sua dieta deve ser rica em proteínas e gorduras saudáveis para sustentar sua energia e manter seus músculos fortes. Como são cães naturalmente magros, é importante monitorar sua alimentação para garantir que estejam sempre dentro do peso ideal, evitando tanto a obesidade quanto a extrema magreza.

A saúde do saluki geralmente é robusta, mas, como qualquer raça, ele pode apresentar predisposição a algumas condições, como problemas cardíacos e articulares. Além disso, visitas regulares ao veterinário e exames preventivos são fundamentais para garantir sua qualidade de vida.

4. Socialização e educação

O treinamento do saluki deve ser conduzido com paciência e reforço positivo. Por sua inteligência e independência, ele pode ser um pouco teimoso, mas responde bem a métodos que respeitem seu instinto e personalidade. Além disso, desde filhote, é essencial expô-lo a diferentes pessoas, sons e ambientes para evitar comportamentos excessivamente reservados ou inseguros na fase adulta.