Saiba como identificar e prevenir o câncer na boca

Segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), até 2025, a previsão é de que mais de 15 mil pacientes sejam diagnosticados com o câncer bucal, sendo a maior prevalência em homens. Fernanda Santiago, dentista e professora de Odontologia da Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal), destaca que mesmo com a maior prevalência em homens acima dos 40 anos, o aumento de casos da doença em pessoas mais jovens está crescendo devido ao uso de cigarro eletrônico.