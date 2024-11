Agendonna Notícia

Força feminina para lideranças é tema de palestra em Porto Alegre

Escritora indiana Nilima Bhat estará no evento Chama no dia 7 de novembro. Outros destaques são Bazar de La Mode, Concerto de Moda em Caxias do Sul e o lançamento da coleção de joias de Rô Boff e Claudia Schroeder

