Grandes nomes femininos da música como Madonna, Alcione, Fernanda Abreu, Cher, Rita Lee, entre outras divas, irão embalar a oitava edição de Baila Comigo, que ocorre neste sábado, das 19h às 23h, no Bar Ocidente (João Telles, 960 – Bom Fim). Comandada pelos DJ’s Katia Suman e Bruno Suman, a festa 50+, mas aberta a todas as idades, está com ingressos à venda no site do Sympla.