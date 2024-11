O cachorro é considerado o melhor amigo do homem e, sem dúvida, ocupa um lugar especial nos lares brasileiros. Segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB), os cães lideram o ranking de animais mais populares no país, com 58,1 milhões. Além de serem companheiros fiéis, são capazes de proporcionar carinho e conforto aos tutores, características que explicam sua popularidade.