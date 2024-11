No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de neoplasia mais comum na população masculina, atrás apenas do tumor de pele não melanoma. É também a segunda causa de óbito por câncer em homens, segundo o Ministério da Saúde (MS). Para o triênio 2023-2025, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima cerca de 72 mil novos casos anuais da doença no Brasil.