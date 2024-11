Com a correria do dia a dia, encontrar preparações rápidas e saborosas é sempre um alívio. E quando falamos de frutos do mar, dá para fazer pratos incríveis sem precisar de muito tempo na cozinha. Por isso, confira 7 receitas práticas e deliciosas, perfeitas para uma refeição especial ou, até mesmo, para dar um toque diferente ao cardápio comum da semana!