A culinária italiana é uma das mais celebradas e apreciadas em todo o mundo, incluindo no Brasil. Conhecida por sua riqueza de aromas, sabores e ingredientes frescos, ela vai muito além das tradicionais massas e pizzas. Com influências regionais e um forte vínculo com ingredientes locais, a gastronomia italiana encanta pela autenticidade e pelo cuidado na preparação de cada prato.